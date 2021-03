«Il tango è sempre stato per me più per l’orecchio che per i piedi», disse una volta. Astor Piazzolla, del quale l’11 marzo ricorre il centenario della nascita, del tango è stato il grande riformatore. E il traghettatore verso il mondo contemporaneo (fatto anche di jazz, orchestrazioni classiche e composizioni raffinate) di una musica cantabile e ballabile che rappresentava al meglio l’humus popolare delle periferie di Buenos Aires e Mar del Plata: elementi culturali africani, ispanici e francesi, persino italiani, ma anche danze già americane, come l’habanera cubana. Un’Argentina rurale, povera, dolente, ispirata, ricca di energie, quasi cruda nella sua sfrenata espressività melodica, affidata al violino, al contrabbasso e spesso al pianoforte. Il tango piacque in breve a tutto il mondo. Emerso...