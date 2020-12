La situazione contingente legata alla pandemia sta avendo effetti diretti (e per certi versi preoccupanti) anche sulla distribuzione di opere cinematografiche a tutti i livelli. Se i film più attesi su scala mondiale vengono dirottate sulle piattaforme più importanti (Netflix, Disney+, ecc.), quelli di produzione locale sono per ora costretti a vivere la loro prima assoluta sulle reti televisive, in attesa di essere visti su grande schermo e di intraprendere il proprio percorso festivaliero. È il caso de Il demolitore di camper , il lungometraggio del regista svizzero-britannico Robert Ralston, prodotto dalla compianta Tiziana Soudani per Amka Films con RSI, che andrà in onda lunedì 28 dicembre alle 21.05 su La1. Una programmazione prestigiosa per questa vicenda di ambientazione natalizia ispirata all’omonimo romanzo del ticinese Luca Saltini, pubblicato nel 2013 dalle edizioni Fernandel di Ravenna.

Il tema centrale è quello del divorzio e delle conseguenze che un simile trauma può avere sui bambini ma, a decenni di distanza, anche sugli adulti che l’hanno subito e credono di averlo ormai superato o perlomeno sepolto per sempre sotto il loro vissuto più recente. La vicenda ruota attorno ai personaggi di Dino (Luca Di Giovanni) e Leo (Leonardo Lidi), due quarantenni che si ritrovano per caso dopo aver condiviso un’infanzia difficile. Il primo - esuberante, pasticcione ed eternamente in bolletta - sta divorziando e si occupa regolarmente del figlio di 10 anni (Ruben, interpretato dall’esordiente Brenno Cavadini); il secondo è un fumettista di successo che vive isolato dal mondo a casa della nonna Rina (l’intramontabile Milena Vukotic), unico punto di riferimento nella sua esistenza priva di affetti. L’incontro fra i due uomini provoca non poche scintille, anche perché Dino, costretto a vivere in un vecchio camper parcheggiato dentro la sua scalcinata officina meccanica, si ritrova ad aver bisogno di una vera casa per poter continuare a vedere Ruben e non troverà di meglio che chiedere ospitalità a Rina, riproducendo così a decenni di distanza una situazione che per Leo rimane insopportabile. Il fumettista asociale e fobico vivrà però per la prima volta in un contesto che somiglia vagamente a una vera famiglia e poco a poco si aprirà verso gli altri, instaurando un rapporto con Ruben, che dimostra ottime doti per il disegno, e finendo per innamorarsi perdutamente di Valentina (Roberta Mengozzi), la socia in affari di Dino che vive pure lei in una sorta di mondo parallelo.