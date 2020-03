Se l’isolamento sociale vi mette tristezza, c’è un modo di trasformarla in nostalgia positiva. Basta tuffarsi negli Anni ‘90 grazie a questo filmato pubblicato dai 5 ragazzi d’oro che formano i Backstreet Boys: Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson si sono infatti riuniti virtualmente per esibirsi in «I Want It That Way», una fra le tante hit che solo loro valse milioni di copie vendute. Inutile precisare che l’iniziativa, parte dell’evento iHeartRadio, ha subito raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni.