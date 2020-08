L’artista e writer inglese Banksy ha dipinto e sta finanziando una nave della Sea-Watch impegnata in operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Lo ha reso noto la stessa Ong tedesca su Twitter.

«Una nave finanziata e dipinta da Banksy, un equipaggio esperto in operazioni di recupero e soccorso proveniente da tutta Europa», si legge nel tweet in cui si precisa che la nave LouiseMichel ha già assistito a due operazioni della SeaWatch4 ed ora «ha messo in salvo da sola 89 persone».