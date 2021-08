Sopra un ingombrante cassonetto, l’artista ha fatto apparire un gabbiano pronto a banchettarci. Facendo eco alla crisi climatica, un graffito mostra tre bambini su una barca di lamiera ondulata, con la scritta «Siamo tutti sulla stessa barca». Nella piccola cittadina di King’s Lynn, Banksy regala alla statua dell’ingegnere Frederick Savage, famoso per le sue macchine a vapore, un cono gelato e una lingua per assaporarlo. E su un modello di un cottage trovato dai gestori del Merrivale Model Village di Great Yarmouth, un parco in miniatura del Norfolk, campeggia la firma dello street artist e la scritta «go big or go home», affiancata da un piccolo roditore.