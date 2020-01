È un inizio di 2020 impegnativo quello de I Barocchisti e il Coro della RSI: il complesso ticinese, diretto da Diego Fasolis – che domenica pomeriggio sarà impegnato al LAC di Lugano in un’autentica maratona sonora durante la quale eseguirà il famosissimo Oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach –, è infatti reduce da un’interessante operazione artistica nel Golfo Persico, in Oman, dove è stato chiamato ad inaugurare ufficialmente la Royal Opera House di Muscat con uno speciale allestimento del Flauto magico di Mozart curato dal regista italiano Davide Livermore che per l’occasione ha... orientalizzato il capolavoro mozartiano. Anzitutto ambientandolo nel Sultanato, con i suoi costumi tipici, l’immancabile Khanjar (il pugnale omanita), il dhow (l’imbarcazione tradizionale della regione), il deserto e perfino la lampada di Aladino. Poi ritoccando il libretto, ossia togliendo ogni riferimento agli alcolici (tanto che, ad un certo punto, Papageno chiede non un buon bicchiere di vino ma una Limonana, una bibita mediorientale) e mutando leggermente il finale. Una serie di ritocchi che, a livello narrativo, poco hanno mutato nell’essenza dell’opera che però è risultata più «familiare» al pubblico locale (benché, invero, non particolarmente numeroso visto che durante le tre repliche un buon 60% della platea è stato occupato da turisti – il turismo è la seconda voce del bilancio dell’Oman dopo la vendita di petrolio e gas), adatta a tutte le età e in grado di trasmettere il messaggio della vittoria del bene sul male e della luce che vince l’oscurità. Ma anche ad enfatizzare il messaggio di fratellanza alla base dell’attuale politica culturale dello Stato che ha l’ambizione di porsi come ponte tra Oriente e Occidente e tra le due grandi fazioni (sciismo e sunnismo) del mondo islamico.