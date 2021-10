Il caso

La tragica morte di Halyna Hutchins per mano di Alec Baldwin rilancia la questione: al bando le pistole, largo agli effetti speciali in post produzione – Il ticinese Amos Sussigan: «Possiamo ricreare qualsiasi cosa, dalle navicelle spaziali a intere città, davvero non vogliamo aggiungere quattro scintille e un po’ di fumo?»