Era uno dei recital più attesi del ciclo «OSI in Auditorio» quello andato in scena giovedì sera a Lugano-Besso con un’inedita e suggestiva versione della formula «Play & Conduct». Nella doppia vesta di solista e di direttore d’orchestra non c’era infatti un musicista bensì un cantante (e che cantante!): il 53enne controtenore americano Bejun Mehta sicuramente uno dei migliori interpreti internazionali in questo difficile ruoloil quale, forte anche dell’importante cognome che porta (è componente di quell’eccellente, stimata e numerosa dinastia musicale che ha quale principale esponente lo zio Zubin), non si limita al canto, ma di diletta pure nella direzione.