Ci sono momenti in cui la vita improvvisamente accelera, sconvolgendo tutte le certezze che fino ad allora sembravano assolutamente indistruttibili. E se una di queste accelerazioni avviene quando si è ancora bambini, e quindi più sensibili ma anche più vulnerabili, le conseguenze possono essere molto profonde e portare a uno stato di vertiginosa confusione seguito, nel migliore dei casi, da un processo di inattesa quanto veloce maturazione psicologica. È quanto accade a Buddy, bambino di nove anni che alla fine degli anni Sessanta vive con la famiglia (protestante) in una delle vie del centro storico di Belfast, gomito a gomito e in totale armonia con molte famiglie cattoliche. Un’esistenza spensierata, piena di sogni e di passioni di ogni genere, che può contare sull’affetto dei genitori,...