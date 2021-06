Esce oggi, 2 giugno, il singolo Bella Gianda, tormentone ideato da Michael Casanova, speaker radiofonico a Radio 3i, ex calciatore del Lugano e del Locarno nonché, ora, famoso tiktoker con oltre 1 milione e 500 mila giovani follower.

Nato per gioco come saluto, Bella Gianda si evolve, diventando una canzone e un videoclip che promette di farci ballare per tutta la stagione estiva.

Abbinato al gesto dello Shaka , «Bella Gianda» è ormai il marchio di fabbrica virale di Michael Casanova, approdato su TikTok divertendosi e divertendoci con quesiti esilaranti e misurazioni in diretta. Un tormentone che non è di certo passato inosservato agli occhi del talentuoso cantante ticinese NICO N&P che lo ha omaggiato scrivendo per lui la canzone in uscita proprio oggi.

Un singolo che prende vita anche grazie a un energizzante videoclip, firmato da Alessandro Murdaca, il più giovane videomaker d’Italia ad aver prodotto video musicali e spot per oltre 250 milioni di visualizzazioni su YouTube, che traduce a ritmo rap le gag di Michael immergendole in una coreografia travolgente, ideata dagli ex ballerini del programma televisivo Amici di Maria De Filippi.

Bella Gianda trascina, ti rimane in testa come ogni tormentone che si rispetti e si pone un obiettivo: far divertire e al tempo stesso ballare. Le premesse ci sono tutte: «Bella Gianda! Non so mica se questo pezzo spacca oppure no ma, visto che oggi non c’è niente da fare, verifichiamooooo». Ambientato in un fast food, i protagonisti del video vedono apparire, grazie a degli occhiali speciali, figure ed eventi straordinari, abbattendo la quarta parete e trascinando all’interno lo spettatore, ormai nell’atto di fare lo shaka.

Il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme musicali tra le quali Apple Music, iTunes, Spotify, YouTube music, Amazon Music.

Come è nato «Bella Gianda»

Michael Casanova, durante la pandemia, ha iniziato ad appassionarsi di TikTok inventandosi un format tanto semplice quando esilarante che è diventato virale in pochissimo tempo. La sua fama è partita grazie a un video in cui Michael conta le patatine per capire chi fra McDonald’s e Burger King è più generoso nelle porzioni. Nei video lancia uno slogan/saluto («Bella Gianda», appunto) che è diventato subito virale e che lo identifica fortemente rendendolo subito riconoscibile. I ragazzi lo riconosco non tanto come Michael Casanova ex portiere del Lugano e speaker radiofonico bensì come «quello» di «Bella Gianda». In pochi mesi raggiunge un seguito di 1.5 milioni di seguaci e i suoi video ogni giorno sono visualizzati da milioni di persone.

Shaka?

Il gesto Shaka è un gesto hawaiano che viene utilizzato principalmente come saluto informale o per esprimere gratitudine nei confronti di un altro individuo.

