«È una canzone d'amore, parla d'amore fisico di due ragazzi che cantano ognuno l'amore per l'altro. Non c'è canzone più ardente. È come avere Imagine o Yesterday dei Beatles e nessuno l'hai mai fatta in tv», spiega il comico toscano. «Il Cantico esalta l'amore fisico. È la vetta della poesia di tutti i i tempi - continua nel suo monologo -. Come fosse la Cappella Sistina».

L'esegesi del Cantico dei Cantici nella versione di Roberto Benigni è un inno all'«amore che è l'infinito messo alla portata di ognuno di noi. Non c'è vita umana che almeno per un momento non sia stata immortale, e lo sapete tutti. Noi che abbiamo avuto in sorte questo scherzo grandioso di essere al mondo, glorioso, ora lo sappiamo perché, per amore. E di amore ne facciamo sempre poco, anche i giovani che ne parlano tanto non è che fanno tanto all'amore. Sarei per farne di più, anche stasera all'Ariston, in diretta, tutti a fare l'amore diretti da Vessicchio e come va va, sarebbe una serata bellissima».