Non abbiamo mai smesso di guardarlo con gli occhi «a cuoricino» per quando, nel 1999, sul palco degli Oscar dedicò la più celebre statuetta del mondo del cinema alla sua Nicoletta, il vero «amor che move il sole e le altre stelle» di Dante. Ma ieri sera, alla 78.esima Mostra del Cinema di Venezia, Roberto Benigni si è davvero superato. Premiato con il Leone d’Oro alla carriera - «lui crede nei miracoli, come quello di innamorarsi ogni giorno» sono state le parole di Jane Campion, che gliel’ha consegnato -, sul palco ha portato il suo solito entusiasmo. E una gran dose di romanticismo.

Prima si è rivolto al presidente Mattarella, a cui ha chiesto di «rimanere qualche anno in più», poi ha ringraziato chi lo ha accompagnato e ha reso possibile la sua carriera, da Bertolucci a Cerami passando per Fellini, Allen, Troisi e Garrone. Ma il premio - «io mi meritavo un micino» ha scherzato emozionato - lo ha dedicato ancora a lei: Nicoletta Braschi, sua moglie, la sua «attrice prediletta». E Benigni, alla cerimonia di apertura della Mostra del Cinema, ha ricordato a tutti che il cinema è una lunga storia d’amore. «Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni. Il Leone è tuo - ha detto rivolgendosi alla sua compagna di vita, seduta in platea -. Io conosco solo un modo per misurare il tempo, con o senza di te. Ce lo dividiamo questo Leone, io mi prendo la coda e le ali sono le tue. Talento, mistero, fascino e femminilità. Emani luce, quando ti ho vista la prima volta ho pensato che il nostro Signore volesse adornare il cielo di un altro sole. Amore a prima vista, anzi eterna vista».