Per sapere i retroscena i fan dovranno invece aspettare l’uscita, il 17 marzo, del libro «Naked»: «Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita - scrivono ancora sui social -. Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile, ma anche intensa e faticosa. “Non so come fate a fare questa vita”, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin».