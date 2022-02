Alcuni flash di questa kermesse 2022: molto nero, molto bianco, anche abbinati tra di loro in un trionfo optical. Moltissimo rosa, solo per gli uomini, che sulle signore suona banale. Ma voleva essere un grido contro a tutti i retaggi culturali dell’ultimo periodo. Molta pelle e molti guanti: chissà, forse uno strascico della pandemia. Moltissimi sdoganamenti: la canottiera per lui, il pizzo per lui, le gonne per lui. Insomma, tutto quello che lui abbia voglia di indossare. Il Festival ha messo in chiaro che l’Italia, almeno sul palco dell’Ariston, è genderless.

Sbrilluccichii a piene mani per tutti, democratici come poche cose oggi al mondo. Poche le eccentricità, forse perché non esistono davvero più, non essendoci più un centro attorno al quale gravitare. Al contrario, si fa sempre più avanti...