È davvero un interessante confronto quello proposto in questi giorni dai negozi di dischi – fisici e virtuali – agli amanti della musica al femminile . Quasi in contemporanea, infatti, sono stati pubblicati due nuovi album di quelle che non è esagerato definire le due più importanti personalità della scena americana contemporanea. Da un lato la diciannovenne californiana Billie Eilish, straordinario fenomeno dell’ultimo triennio durante il quale è passata dall’essere un’introversa teenager che componeva canzoni nella sua cameretta aiutata dal fratello a star di caratura planetaria capace di vendere 60 milioni di dischi e conquistare sette Grammy Awards, che ha dato alle stampe il suo secondo album Happier Than Ever.

E dall’altro Barbra Streisand, da sessant’anni icona della musica, del teatro e del cinema che in carriera di dischi ne ha venduti oltre 150 milioni correlandoli ad una sfilza di riconoscimenti, in tutti i settori dell’arte scenica, che fanno di lei una componente del ristrettissimo club degli EGOT, ossia coloro che sono stati in grado di fare il «Grande Slam» dei quattro principali riconoscimenti artistici (Emmy, Grammy, Oscar e Tony): Streisand che da oggi è nei negozi con Release Me 2, raccolta di inediti registrati in studio recuperati nei suoi fornitissimi cassetti.

Due dischi completamente diversi, realizzati da due personalità diversissime per anagrafe (potrebbero tranquillamente essere nonna e nipotina visto che sono separate da ben sessant’anni di età), formazione e stile musicale, ma che hanno elemento in comune: sono entrambi caratterizzati una straordinaria sensibilità interpretativa che fa di loro due assoluti punti di riferimento della scena contemporanea.

Felice sì, però...

Il disco di Billie Eilish, in particolare, a dispetto del titolo («Felice come non mai», nella traduzione italiana) non è un album che sprizza allegria e disimpegno da ogni nota: è un lavoro di grande introspezione nel quale la giovanissima artista fa pubblicamente i conti con ciò che le è accaduto negli ultimi anni, con le problematiche che il grandissimo successo le hanno provocato tra stalker, privacy scomparsa, difficoltà nel vivere rapporti sentimentali veri e sinceri, media che vivisezionano ogni istante della tua giornata, adulti che cercano di approfittare di te ma anche un sentimento di inadeguatezza che l’essere costantemente sotto i riflettori del mondo intero può provocare. Un quadro insomma non idilliaco del quale tuttavia Billie Eilish non si lagna, non si lamenta. L’Happier Than Ever del titolo non è infatti ironico, come ha spiegato nelle scorse settimane l’artista, lei è davvero felice di quello che le è accaduto: semplicemente racconta l’altra medaglia del grande successo che sta vivendo.

Un album insomma intenso, molto più pacato musicalmente del fortunato esordio di When We All Fall Asleep, Where Do We Go e per certi versi ancora più controcorrente in termini di testi, decisamente maturi per una ragazzina che – ricordiamolo – non ha ancora vent’anni e che riesce già a fare lucidamente i conti con la realtà che la circonda, come quando nel ritornello del brano d’apertura, Getting Older, spiega come «le cose che mi divertivano ora sono diventate un’occupazione». Il tutto utilizzando i suoi abituali toni dolci, quasi sussurrati, che affianca a tenui e quasi eteree melodie che combinano magistralmente elettronica e acustica e i cui raffinati arrangiamenti sono stati studiati per regalare un ascolto ottimale con il diffusore sonoro prediletto dalle giovani generazioni: la cuffia.

Una ricca cassaforte

È invece da ascoltare con delle ottime casse acustiche Release Me 2 di Barbra Streisand. Disco che lei stessa, in un’esclusiva intervista rilasciata un paio di giorni fa ad Apple Music, ha definito l’ennesimo frutto di quel desiderio di controllo della sua sfaccettata carriera artistica che l’accompagna da quando poco più che adolescente (un po’ come Billie Eilish) decise di darsi alla canzone perché non riusciva nella recitazione e che, anche alla soglia del suo ottantesimo compleanno non sembra volerla abbandonare, soprattutto dopo un periodo come quello segnato dalla pandemia che ha rivoluzionato il nostro modo di pensare e agire. «Questo era il momento di andare a ripescare nella cassaforte cose che non avevo ancora pubblicato e che, a mio avviso, meritano una chance», ha dichiarato. E dalla cassaforte sono uscite dieci performance registrate in un arco temporale molto ampio (si va dal 1962 al 2014) che portano la firma di autori del calibro di Burt Bacharach, Carole King, Randy Newman, Harold Arlenaffiancate ad altre in cui più che porre l’accento sulle sue doti canore, mostra la sua capacità di adattarsi a piacevoli e romantici duetti. Come quello venato di country di I’d Want It To Be You, inciso anni fa con Willie Nelson per l’album Partners e mai pubblicato – all’epoca gli fu preferita una versione più «soft» con Blake Shelton – o la patinata If Only You Were Mine cantata assieme ad un vecchio compagno di avventure quale Barry Gibb, fino alla divertente Rainbow Connection in cui duetta con la rana Kermit del Muppet Show (cui dava la voce l’indimenticato Jim Henson). Ne è venuto fuori un album molto «adulto», «soft» ma potente, dominato da arrangiamenti eleganti in cui abbondano gli archi e che, pur contenendo registrazioni decisamente datate, non suona vecchio, tant’è che si fatica a distinguere registrazioni originali d’epoca da quelle cui l’artista ha rimesso mano, come Sweet Forgiverness. Merito soprattutto della sua voce che nel corso degli anni non ha perso quello smalto, quell’intensità, e quella nitidezza e pulizia che ne hanno fatto – e ne fanno tutt’ora - un’assoluta primadonna della canzone, così come la sua giovanissima e ormai molto più che una promessa «nipotina» californiana.

