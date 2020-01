(Aggiornata alle 10.05) - Billie Eilish fa incetta di Grammy vincendo tutti e quattro i premi principali, tra cui quello per Album dell’anno. «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» è invece miglior album dell’anno. La giovane artista ha vinto anche per la categoria «Best New Artist». L’innovativa artista pop 18.enne ha battuto la dura competizione di Lil Nas X e Lizzo ottenendo un totale di cinque grammys in sei nomination, tra cui sia Disco che Canzone dell’anno per «Bad Guy».

Tra gli altri vincitori delle 62. edizione degli Oscar della musica anche Lady Gaga e Bradley Cooper per «A star is Born» nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media. Nella categoria Best Song Written for Visual Media, un altro riconoscimento è andato a Lady Gaga per il brano «I’ll never love again». Beyonce ha vinto nella categoria Best Music Film per «Homecoming». Il premio per Best Rap Performance è stato assegnato postumo a Nipsey Hussle per «Rocks in the Middle». Premiata anche l’ex first lady Michelle Obama per la sua autobiografia in versione audiolibro «Becoming».

La cerimonia dei Grammy è iniziata con un minuto di silenzio per Kobe Bryant. Il campione del basket ha perso la vita assieme alla figlia 13.enne Gigi nello schianto di un elicottero in California. Nell’incidente hanno perso la vita in totale nove persone. La cerimonia per gli Oscar della musica si è tenuta allo Staples Center dove Black Mamba giocava con i Los Angeles Lakers. Al di fuori dell’arena compare un cartellone gigante con una foto di Bryant e centinaia di fan si sono radunati per rendere omaggio al loro campione. «Come molti di voi sanno, abbiamo perso Kobe Bryant in un tragico incidente in elicottero. Poiché questa è casa sua, vi chiedo di unirvi a me in un minuto di silenzio», ha detto il ceo ad interim dei Grammy, Harvey Mason. Alicia Keys e Boyz II Men hanno cantato per Bryant una versione a cappella del brano «It is so hard to say goodbye to yesterday».

«Eccoci nella notte più importante della musica per celebrare gli artisti che hanno dato il meglio ma per essere onesti stiamo tutti provando una grande amarezza», ha detto la madrina della serata Alicia Keys, sottolineando come l’America e il mondo intero abbiamo perso «un eroe». «Questa notte è per Kobe» ha affermato la cantante Lizzo, tra le trionfatrici ai Grammy, dedicandogli «Truth hurts» and «Cuz I love you».

Festa anche per lo svizzero Al Walser

A Los Angeles festa anche per il 43.enne produttore discografico svizzero Al Walser che ha vinto un Grammy Award nella categoria «Miglior album per bambini». Se l’è aggiudicato insieme al suo collega Jon Samson per il disco «Ageless, Songs For The Child Archetype». Nel suo discorso di ringraziamento Walser ha rivolto un pensiero «alla cosa più preziosa che abbiamo: i nostri bambini».

Walser aveva già vinto un Grammy nel 2017 nella categoria «Miglior album jazz per grande complesso» con il disco «Presidential Suite: Eight Variations On Freedom».

