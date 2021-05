La star di Pose Billy Porter è siero-positivo da 14 anni ma solo oggi ha rotto il silenzio sulla diagnosi parlando del senso di vergogna che lo ha costretto a mantenere il segreto con i suoi collaboratori, il cast della serie e perfino sua madre. «La verità è la cura», ha detto il premio Emmy uscendo allo scoperto in una intervista con l’«Hollywood Reporter».

«Nel giugno del 2007 ho saputo di essere sieropositivo», ha detto il 51enne attore rivelando di aver usato da allora il personaggio di Pray Tell della serie di FX come suo alter ego: «Gli ho fatto dire tutto quello che avrei voluto dire io». Pray Tell, nella fiction di «Pose» è sieropositivo.