Ipnotizzante. Le dita delle mani scorrono agilissime sulle sei corde, come se danzassero a un ritmo sfrenato in equilibrio tra le note di brani evergreen arricchiti da incursioni stilistiche nei generi più disparati. D’altronde, il francese Biréli Lagrène, considerato il re del jazz manouche, è un virtuoso della chitarra dai gusti eclettici. Lui e lo strumento sembrano essere una cosa sola. Se ne ha avuto conferma sabato sera al Teatro del Gatto di Ascona, dove il 53.enne alsaziano – ritenuto l’indiscusso erede di Jean-Baptiste «Django» Reinhardt – si è presentato con il progetto The Dynasty Guitar Special, accompagnato da due musicisti d’eccezione: Holzmanno Winterstein (chitarra ritmica) e Vali Mayer (contrabbasso elettrico e voce), entrambi per anni a fianco del celebre chitarrista tedesco Häns’sche Weiss, anche lui fonte d’ispirazione di Lagrène agli inizi della sua carriera nel 1980.

Ospite del Jazz Cat Club diretto da Nicolas Gilliet, il trio non si è risparmiato proponendo ai numerosi spettatori presenti – tanti da conquistare metà palco, dietro ai musicisti – due ore di concerto volate via tra riff, citazioni, rimandi, numeri di alto virtuosismo ma anche simpatici botta e risposta. Passando in rassegna una grande varietà di generi (dal jazz tradizionale a quello di impronta «gipsy», dal blues al tango, dallo swing alla fusion, dalla musica classica a quella elettrica, fino al rock’n’roll) e divertendosi a smontare e rimontare numerosi standard. Tra i quali It had to be you (che ha dato il «la» all’applauditissima performance), Les feuilles mortes, The windmills of your mind, Ciciornia, Nuages, How high the moon, All of me, I’ll see you in my dreams e Jealousy tango. Brano quest’ultimo che ha visto il pubblico accompagnare Lagrène nel suo assolo canticchiando il motivo. «Questa è una band davvero divertente», ha sottolineato il chitarrista francese in conclusione del concerto. «Non facciamo delle prove, quello che esce esce, sorprendendo voi e anche noi stessi. Ciò è possibile grazie a una musica meravigliosa chiamata jazz, che ci dà la possibilità di salire sul palco e improvvisare. Lunga vita alla musica jazz». Quindi gran finale con Birdland, seguito da un richiestissimo bis, che ha visto Vali Mayer evocare Louis Armstrong in I can’t give you anything but love. E anche qui non sono mancate incursioni in altri generi e ipnotici numeri di destrezza con la sei corde. Insomma, per dirla con il direttore artistico Nicolas Gilliet, al Jazz Cat Club è andato in scena «il meglio del meglio dello stile».