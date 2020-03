«Fu un giorno buio a Dallas, nel novembre ’63 / Un giorno che vivrà nell’infamia / Il presidente Kennedy era molto in gamba / Buona giornata per vivere e una buona giornata per morire / Condotto al massacro come un agnello sacrificale». Questi i versi iniziali di Murder Most Foul, il brano di quasi 17 minuti di durata (un record anche per lui) che nei giorni scorsi il 78.enne Bob Dylan ha messo a disposizione gratuitamente sul suo sito internet e sul suo account twitter. Una canzone, il cui titolo probabilmente deriva dall’Amleto di Shakespeare, che ruota attorno alle circostanze dell’assassinio del 35. presidente USA avvenuto a Dallas il 22 novembre 1963, e al conseguente impatto sulla cultura popolare, facendo molti riferimenti a canzoni, film, musicisti, artisti ed eventi che sarebbero...