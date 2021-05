Dal marzo dell’anno scorso ha dovuto sospendere, causa COVID, il sui «Never Ending Tour» e dopo la pubblicazione, il 19 giugno 2020 un po’ a sorpresa, del suo 39. album in studio Rough And Rowdy Ways, Bob Dylan si appresta a tagliare - lunedì prossimo, 24 maggio - il traguardo degli ottant’anni. Negli ultimi mesi hanno tenuto banco la vendita di tutto il suo catalogo (oltre 600 canzoni scritte sull’arco di 60 anni) alla Universal per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 300 milioni di dollari e quella del suo sterminato archivio (centomila pezzi tra documenti cartacei e cimeli vari) alla fondazione del petroliere George Kaiser (suo coetaneo) in vista dell’apertura (prevista il 10 maggio del 2022) del Bob Dylan Center a Tulsa (Oklahoma) dove ha già sede l’archivio di Woody Guthrie, pure...