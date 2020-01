Mancano oltre due settimane all’inizio del Festival di Sanremo - in programma dal 4 all’8 febbraio - , ma la kermesse canora è già sulla bocca di tutti. A far scaldare gli animi è stato Amadeus, direttore artistico della 70. edizione, che nella giornata di ieri ha suscitato numerose polemiche con le sue controverse dichiarazioni sul ruolo della donna.

Nelle intenzioni del noto presentatore televisivo, Sanremo quest’anno doveva essere dedicato alle donne. Intenzioni confermate da una forte e variegata presenza femminile. Sul palco dell’Ariston si presenteranno infatti tre giornaliste (Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Rula Jebreal), tre conduttrici (Diletta Leotta, Antonella Clerici e Alketa Vejsiu), due attrici (Monica Bellucci e Sabrina Salerno) e due modelle (Georgina Rodriguez e Francesca Sofia Novello). Quest’ultime sono però anche le compagne di due uomini famosi come Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi. E proprio questa «caratteristica», insieme alla loro bellezza, sembrerebbe essere il motivo principale che ha spinto Amadeus a volerle al suo fianco. Durante le presentazione di Francesca Sofia Novello infatti il 57.enne ha dichiarato: «Francesca è stata scelta da me per la bellezza e per la sua capacità di stare di fianco a un grande uomo pur stando un passo dietro».

Oltre alla frase incriminata, Amadeus ha fatto discutere anche per lo smisurato utilizzo dei termini «molto belle» e «bellissima» per descrivere le donne da lui scelte. Durante la stessa conferenza stampa, un altro apprezzamento sull’aspetto fisico è stato fatto alla giornalista Laura Chimenti, «uno dei volti storici più belli del Tg1». Tutto questo ha ovviamente suscitato grande indignazione tra l’opinione pubblica.

Amadeus: «Sono stato frainteso»

Nel frattempo Amadeus cerca di gettare acqua sul fuoco della polemica e di difendersi dalle crescenti accuse di superficialità e sessismo.

«Quel ‘passo indietro’ - spiega il presentatore all’ANSA - si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino. Un’altra ragazza avrebbe forse potuto «cavalcare» tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l’altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: «Ama, sembra che tu mi conosca da anni». Anche lei è rimasta stupita della polemica». Peraltro, sottolinea, «avrei detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa».

Il direttore artistico rivendica «sensibilità e rispetto per le donne come possono testimoniare mia moglie, mia madre e mia figlia». In generale, aggiunge, «ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili: non a caso ho voluto sul palco tante donne diverse, con storie, ruoli, mestieri, esperienze diversi».

Sempre nella giornata di ieri Amadeus si è fatto sentire anche sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una citazione di Massimo Troisi: «Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci». Nella didascalia del post figura anche l’hashtag «La gente quando non capisce inventa».

La difesa di Francesca Sofia Novello

Sullo stesso social media si è espressa anche Francesca Sofia Novello, che ha preso le difese di Amadeus. Nelle sue «stories» infatti si legge: «Penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata purtroppo fraintesa. Non credo che sia il passo avanti o indietro ad assicurare e a garantire il ruolo della donna. Mi fa ridere tutto questo tam tam, però fa parte del gioco. Il Sanremo che ha immaginato Amadeus è incentrato sulla valorizzazione delle donne in tutte le diverse sfumature e sfaccettature». La modella ha poi voluto mettere il punto a questa vicenda con un messaggio positivo: «Pace e amore a tutti quanti. Caso chiuso! Un bacione a tutti».

L’appello di boicottare Sanremo

In rete e sui social il caso è però ben lungi dall’essere chiuso. Le polemiche e le discussioni continuano ad infiammare e nel frattempo è anche arrivato un appello di boicottare Sanremo. L’appello è stato lanciato da Imen Jane su Instagram, dove l’influencer è seguita da oltre 250 mila persone. La 25.enne, nota per spiegare sui social media i principali fenomeni economici e politici, ha diffuso l’hashtag #boycottSanremo, entrato oggi su Twitter in tendenza.

©CdT.ch - Riproduzione riservata