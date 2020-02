Dopo le parole, non certo lusinghiere verso Bugo , pronunciare in un’intervista uscita stamattina da Morgan, è ora la volta del rappresentante meno noto al grande pubblico prendere la parola.

In una conferenza stampa attualmente in corso a Sanremo, il primo a parlare accanto a Cristian Bugatti, in arte Bugo, è Valerio Soave, storico manager Morgan e Bluvertigo.

«Morgan è una persona piena di paranoie - ha sostenuto il suo ex manager - , io stesso sono stato tradito da lui tante volte anche nelle piccole cose, anche quando lo volevo aiutare». «L’ho voluto portare a Sanremo assieme a Bugo perché il pezzo era fantastico e lui avrebbe portato notorietà», continua ancora Soave, «lui però non ha scritto una nota né una parola della canzone». E il manager continua senza risparmiare Morgan: «È stato giusto squalificarli, ma non credo Morgan lo abbia fatto apposta: è un delirio, vede una realtà che non esiste e parte da basi sbagliate che lui crea nella sua testa. Voleva preparare gli arrangiamenti per le cover e ha presentato 21 basi, ma erano tutte insuonabili».