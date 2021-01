Dire che una delle più celebri cantanti e show-woman dell’intero Novecento è ticinese e che non è Mina, potrebbe apparire un’eresia. Invece è proprio così, e sono sufficienti alcuni dati per zittire qualsiasi obiezione: una sessantennale carriera in cui ha inciso più di 1.500 brani musicali in dodici lingue diverse (elemento che le vale un posto nel Guinness dei primati difficilmente eguagliabile); decine di milioni di dischi venduti in epoche in cui la discografia non era così «usa e getta» come oggi; primo posto nelle classifiche di vendita dei più importanti Paesi, dagli USA (che le hanno assegnato tra gli altri il Fame Award come miglior cantante della tv americana) all’Inghilterra, dalla Germania all’Italia alla Russia, dal Sudamerica al Giappone); celebrate tournée mondiali ed esibizioni assieme alle maggiori star del pianeta (Perry Como, Dean Martin, Bing Crosby, Danny Kaye, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Chet Baker, Count Basie, Tommy Dorsey, Woody Herman...); nomination ai Grammy come Miglior Cantante Femminile nonché la presenza ad oltre 1000 varietà tv in tutto il mondo.