Divenuta celebre quando il suo primo romanzo Strangers on a train del 1950 fu scelto da Alfred Hitchcock per girare l’omonimo film, Patricia Highsmith ha trascorso a partire dal 1882 gli ultimi 13 anni della sua vita in Ticino. Nella sua casa ad Aurigeno, nel comune di Maggia, e poi in quella di Tegna, ha vissuto una vita appartata e lontana dai riflettori della notorietà. Deceduta nel 1995 a Locarno, oggi riposa nel cimitero nel piccolo comune di Tegna.