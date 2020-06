C’è tanta voglia di ripartire

Forse l’estate 2020 non sarà così drammaticamente vuota e piatta come solo un mese fa sarebbe stato lecito immaginare. La secca diminuzione dei casi di coronavirus e la contemporanea necessità di ridare un po’ di ossigeno all’economia messa in ginocchio dal lungo «lockdown» stanno infatti spingendo sempre più verso un allentamento delle misure di protezione in atto. Con sommo sollievo di quello che è stato il settore indubbiamente più penalizzato dalla quarantena: quello artistico che mai come in questo periodo di vacanza (nel senso di assenza) abbiamo rivalutato, scoprendo che pur nella sua apparente leggerezza è un componente essenziale e prezioso della nostra quotidianità. E che, dopo l’annuncio del Consiglio federale di nuove regole in materia di assembramenti, ha iniziato a rimettersi in moto. Ma con che spirito e, soprattutto con che prospettive sia a breve che a medio termine? «Con uno spirito positivo e rinfrancato», ci risponde Armando Calvia direttore del Centro Culturale di Chiasso, prima struttura ticinese − in ordine di tempo − ad aver annunciato un cartellone di eventi per l’estate 2020. «Anche perché il ‘lockdown’ se ha bloccato la nostra programmazione non ha fermato il nostro lavoro, che è proseguito dietro le quinte, riorganizzando la nostra struttura interna, rivedendo determinate procedure e adattando la nostra metodologia di lavoro agli scenari che l’eventuale riproposizione di un periodo come questo potrebbe disegnare. Il coronavirus ci ha insomma permesso di rinnovarci, di valorizzare meglio le risorse tecnologiche a nostra disposizione e di essere pronti – come avvenuto – a riproporre le nostre attività appena se ne fosse presentata l’occasione». Cosa che il Centro Culturale di Chiasso ha fatto con la rassegna Voci e Not(t)e (programma completo qui) che tra giugno e luglio permetterà al suo pubblico di spaziare tra musica e teatro «in perfetta sicurezza e in una dimensione che, anche dal punto di vista scenografico, non si discosta molto da quelle che sono state, fino all’inizio dell’emergenza, le nostre proposte».

Se Chiasso è partito «lancia in resta» nell’affrontare l’estate culturale, un’analoga dinamicità caratterizza anche la Città di Lugano che, pur costretta dalle normative in vigore a dover cancellare tutti i suoi grandi eventi, non si è certo rassegnata a lasciare le sue piazze, i suoi parchi e le sue strade vuote e silenti durante il periodo estivo. «Anche perché ritengo sia un dovere da parte dell’Ente pubblico, in un periodo come questo, dare una mano a un settore quale quello artistico, particolarmente provato», spiega Roberto Badaracco, responsabile del Dicastero cultura, sport ed eventi della città. Un aiuto («non solo al mondo artistico ma anche ai nostri concittadini che hanno bisogno di un po’ di serenità e spensieratezza dopo il lungo ‘lockdown’», precisa Badaracco) che Lugano intende dare riproponendo la sua iniziativa culturale-ricreativa estiva più riuscita ed apprezzata dell’ultimo decennio: il LongLake Festival. Il tutto ovviamente tenendo conto delle ordinanze in vigore, ovvero rispetto del distanziamento sociale, affluenza massima e tracciabile di 300 persone. «Per rispettare queste normative abbiamo dovuto anzitutto cercare i luoghi giusti in cui far svolgere la rassegna, che abbiamo individuato in piazza Manzoni, nel boschetto del Parco Ciani e nella foce del Cassarate, dove, ahinoi, non potremo riproporre Lugano Marittima ma che si presta a eventi tipo proiezioni incontri eccetera», continua Badaracco. «Poi abbiamo messo in moto la macchina organizzativa che, grazie alla grande esperienza accumulata sul campo negli anni, è riuscita nel giro di qualche settimana ad allestire un programma – che presenteremo ufficialmente nei prossimi giorni – che sicuramente renderà l’estate luganese molto più vivace di quanto ci saremmo potuti aspettare». Ma non solo: secondo Badaracco «nel caso il prossimo 27 giugno le autorità federali dovessero rendere le regole meno stringenti, non è detto che si riesca ad aggiungere alle nostre proposte per l’estate un qualcosa di ancora più stuzzicante». «Quanto faremo questa estate», aggiunge Claudio Chiapparino, direttore della Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, «rappresenta un importante banco di prova in vista della ripresa vera delle attività culturali e ricreative in autunno. Se le condizioni di sicurezza che stiamo approntando (sia per gli artisti che per il pubblico) si riveleranno idonee, ciò permetterà a tutti di guardare al futuro del settore con un certo ottimismo. E magari anche di ridisegnare, almeno parzialmente, certe dinamiche del mondo dello spettacolo, facendo riscoprire alla gente il piacere di dimensioni più piccole, confortevoli, intime e sicure rispetto ai mega eventi che hanno caratterizzato l’ultimo decennio».

Roberto Badaracco: ❝È dovere dell’Ente pubblico aiutare, in un momento come questo, un settore in difficoltà quale quello artistico❞

Se sul fronte dell’iniziativa pubblica, insomma, la ripartenza verso una normalità (che tutti i nostri interlocutori si augurano possa ripristinarsi in tempi non eccessivamente lunghi) è lanciata, nel settore privato degli spettacoli la situazione è ancora in una fase di stallo. «Abbiamo dovuto sospendere ogni attività programmata per l’estate e rimandarla al prossimo anno», spiega Gabriele Censi della GcEvents. «Per quanto riguarda invece le proposte teatrali stiamo ormai lavorando in modo da poter ricominciare a ottobre, anche se ci sono ancora parecchie incognite riguardo a quelle che saranno le regole sul distanziamento sociale» continua. «C’è infatti il rischio che, se quest’ultime rimarranno in vigore, si sia costretti a ridurre drasticamente la capacità delle sale. Ciò significa che la copertura delle spese sarà più difficile e che saremo costretti a rinunciare ad alcune proposte. Un’eventualità tutt’altro che remota allo stadio attuale, che costringerà l’intero settore a rivedere le sue dinamiche, a partire dagli artisti che mi auguro diventino meno esigenti in quanto a pretese, rispetto agli ultimi anni. Spero, inoltre, che il pubblico dopo questo periodo senza spettacoli non solo riscopra il piacere di andare a un concerto, a teatro o a vedere una mostra, ma si renda conto che tutta la filiera dello spettacolo – che non è fatta solo di artisti ma anche di tutti coloro che stanno dietro la messa in scena – ha bisogno di un sostegno e ci aiuti».

Già la filiera dello spettacolo. Fino ad ora abbiamo infatti ascoltato gli organizzatori, ma come è visto il «post-lockdown» da parte degli artisti? «Ci sentiamo un po’ alla deriva», spiegano Miguel Cienfuegos e Luisa Ferroni del Teatro Paravento di Locarno (che vivono la situazione sul doppio fronte di attori ma anche di produttori e promotori).

Miguel Cienfuegos: ❝Non mi piace parlare di distanze sociali. Per salvaguardare la salute dobbiamo mantenere le distanze fisiche: quelle sociali proprio adesso devono essere colmate. E il teatro può aiutarci❞

«È un momento di profonda riflessione durante il quale oltre a cercare di capire come ripartire, come la quarantena modificherà il nostro modo di lavorare, è necessario comprendere cosa dovremo dire e fare una volta tornati sulla scena. Perché il compito del teatro non è solamente quello di divertire, ma anche di aiutare a ricomporre ciò che questo periodo di chiusura ha spezzato. Partendo proprio dal concetto di distanziamento sociale che, a mio avviso – spiega Cienfuegos – è sbagliato proprio nella sua enunciazione. Quello che dobbiamo osservare per salvaguardare la nostra salute è infatti un distanziamento fisico: socialmente invece questo è proprio il momento in cui riavvicinarci, riscoprendo il valore della collettività, della condivisione».

Un discorso che il Teatro Paravento intende fare durante questa estate, pur con modalità diverse rispetto al suo passato. «Se le contingenze ci hanno obbligato a rinunciare a tradizionali eventi come l’allestimento del Bistrot Teatro e la rassegna Teatro in festa», spiega Luisa Ferroni, «noi intendiamo proseguire la nostra attività con proposte snelle, costruite attorno a narrazioni che non necessitano né di imponenti scenografie e che possono essere presentate in dimensioni semplici, piccoli spazi, piazze, strade.... Quasi un ritorno alle origini del teatro in vista della ripresa vera e propria con i nostri spettacoli, che stiamo allestendo e che non mancheranno di certo di trarre spunti ed insegnamenti da ciò che abbiamo vissuto».

