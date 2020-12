Ricordate Presunto innocente (1987) legal thriller dell’esordiente Scott Turow, poi diventato un film con Harrison Ford nei panni di Rusty Sabich, sotto processo con l’accusa di aver ucciso l’amante? In quel romanzo un avvocato d’origine argentina, Sandy Stern, lo salvava. A distanza di 33 anni e dopo un’altra quindicina di romanzi, l’ormai ultraottantenne Sandy Stern, torna in L’ultimo processo (Mondadori), per difendere un amico accusato di truffa e omicidio. Ce ne parla l’autore, Scott Turow.

Sandy Stern torna e scava nella vita dell’amico: un compito sgradevole?

«L’amicizia è il punto centrale del libro, e l’implicazione in questo caso è che protagonista e antagonista siano conoscenti. Se Sandy Stern, presente in tutti i miei romanzi, è ancora vivo dopo aver avuto nel 2010 un cancro metastatico,...