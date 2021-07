Questo terzo sondaggio commissionato dall’Ufficio federale della cultura (UFC) e dal Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (SG CDPE) condotto dall’agenzia L’Oeil du Public (Suisse) è stato realizzato in aprile su un campione rappresentativo di 1’200 persone in tutta la Svizzera, indica una nota odierna dell’UFC.

Le manifestazioni in presenza sono preferite a quelle in streaming, fatto che mostra l’importanza dell’aspetto sociale. Il 40% ha infatti indicato che ciò di cui più ha avvertito l’assenza è il piacere di uscire e di fare un’attività.

L’impatto della pandemia sul budget per la cultura rimane significativo. Il 36% indica di voler ridurre le spese per le visite culturali (in settembre 2020 era il 55%). Inoltre soltanto il 55% di chi possiede un abbonamento intende rinnovarlo (in autunno era ancora il 69%).

Confederazione e Cantoni hanno preso dei provvedimenti per arginare l’impatto economico della pandemia. La popolazione sostiene in gran parte queste misure, soprattutto nella Svizzera italiana e in Romandia, mentre gli svizzeri tedeschi sono più propensi ad un sostegno di tipo privato come la raccolta fondi o l’aumento dei prezzi di entrata. Il 64% è a favore di un aumento delle sovvenzioni pubbliche per la cultura ed il 61% di un prolungamento di queste misure.