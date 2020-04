Salta un altro appuntamento importante in Ticino a causa dell’emergenza coronavirus: dopo aver posticipato Ticinowine Festival, evento che era previsto alla fine di marzo a Zurigo, anche la manifestazione enogastronomica più importante del nostro Cantone, «Cantine aperte» che era prevista su due fine settimane a fine maggio e inizio giugno, deve essere rimandata a causa della pandemia in corso. Le incognite sull’evolvere delle restrizioni hanno obbligato il comitato di Ticinowine a spostare la manifestazione alla fine di agosto e più precisamente a sabato 29 e a domenica 30 agosto 2020.

Le nuove date previste suggeriscono un’edizione caratterizzata dal profumo della vendemmia, visto che le cantine in quel momento staranno ultimando i lavori per ricevere un raccolto sul quale in questo momento gravano parecchie incertezze legate alla difficile situazione economica vissuta dal settore. Anche la ristorazione infatti è chiusa e ciò ha portato delle perdite importanti che, in alcuni casi, raggiungono l’ottanta percento del fatturato.

Ticinowine ha così deciso di riunire in un'unica piattaforma tutti i produttori che dispongono di un e-shop in modo che, comodamente seduto a casa, il consumatore potrà raggiungere oltre una trentina di aziende online. Per accedere alla piattaforma bisogna visitare il sito di www.ticinowine.ch .

La situazione in cui versa la filiera vitivinicola ticinese è preoccupante in considerazione del fatto che le scorte rimaste invendute nelle cantine del nostro cantone bastano a coprire il fabbisogno di circa 30 mesi. E col mercato fermo, le preoccupazioni per come gestire il raccolto di quest’anno sono enormi, tanto che tra gli addetti ai lavori c’è chi afferma che non tutta la produzione potrà essere vinificata. Tra i viticoltori serpeggia inquietudine, il prezzo dell’uva, qualora il raccolto trovasse un acquirente, rischia una discesa vertiginosa. All’orizzonte ci sono varie ipotesi, come quella di convertire la produzione in alcol (di questi tempi molto richiesto per produrre disinfettante), o in succo d’uva, oppure ancora in un vino di seconda categoria, che potrebbe essere venduto ad un prezzo concorrenziale.

«Sono tutte ipotesi sulle quali stiamo lavorando per tenerci aperta qualsiasi porta, ma è chiaro che il settore dovrà discutere anche con le autorità, sia a livello cantonale, sia federale, per capire se esiste uno spiraglio per ottenere degli aiuti» afferma Andrea Conconi, direttore di Ticinowine.

Una notizia rallegrante è che il settore privato ticinese ha reagito bene alle richieste di aiuto della filiera agro-alimentare locale, nella quale da sempre Ticinowine si identifica. «Sia i ristoratori, che non possono aprire i loro ritrovi ma si sono reinventati l’attività, proponendo dei pasti pronti da ritirare, sia la clientela privata, hanno dato una mano agli allevatori di capretti. Noi come Casa del Vino abbiamo venduto ben 140 porzioni del tradizionale piatto pasquale ticinese e non abbiamo più disponibilità diretta, ma possiamo indirizzare la clientela verso un altro ristorante» dice ancora Conconi.

Quanto al vino locale «grazie alle vendite online abbiamo riscontrato un po’ di movimento, favorito anche dalla scontistica applicata dalla maggior parte dei produttori in questo momento».

Segnaliamo, da ultimo, l’iniziativa del concorso fotografico lanciato da Ticinowine in collaborazione con il Foto Club Lugano. Basta inviare uno scatto fotografico che ritragga una bottiglia di vino ticinese abbinato ad una pietanza, un libro, un film o un CD all’indirizzo di posta elettronica ticinowine@fotoclublugano.com e avrete la possibilità di vincere ogni settimana una confezione da 6 bottiglie di vino ticinese.

Maggiori dettagli sul sito di Ticinowine.

©CdT.ch - Riproduzione riservata