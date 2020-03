Come tutti i suoi colleghi registi e attori è costretto a un periodo di inattività forzata che non significa però «dolce far niente». Al contrario, Carmelo Rifici sta lavorando per i futuri scenari riguardanti il LAC, mantiene i contatti con gli studenti della Scuola del Piccolo Teatro di Milano che dirige, e offre anche consigli di lettura per chi ama le arti sceniche.

Com’è la situazione venutasi a creare con la chiusura della scuola di teatro del Piccolo di Milano: lavorate online?

«La scuola è chiusa da più di due settimane, da quando cioè la Regione Lombardia ha deciso la chiusura di tutti gli istituti scolastici sul suo territorio. Dovrebbe riaprire dopo il 6 aprile ma si attendono le direttive del Ministero. Chiaramente per noi non ha senso proporre lezioni online e quando questa situazione...