Il coronavirus falcidia il calendario culturale ricreativo di sabato 29 gennaio in Ticino. A causa della positività di alcuni artisti sono stati annullati sia il previsto concerto del Cuartetto Casals, in programma alle 20.30 al LAC di Lugano nell’ambito del «Weekend dei Quartetti», sia la contemporanea «Soirée russe» di danza con Sasha Riva, Simone Repele, Susanna Elviretti, Mattia Tortora in programma al Cinema Teatro di Chiasso. A questo spettacolo era abbinata la possibilità di prendere parte, con ticket integrato, a una visita guidata alla mostra in corso al m.a.x. museo «Treni fra arte, grafica e design». La visita guidata resta confermata. Coloro che hanno acquistato il biglietto integrato possono dunque partecipare all’evento al m.a.x. museo: la visita avrà inizio alle ore 18.00, come da programma, ma la sua durata sarà estesa a un’ora e mezza, fino alle ore 19.30.