«Celebriamo l’anno di Dante liberandolo dai troppi equivoci»

Raccontare Dante, coglierne l’importanza non solo letteraria, analizzarne le scelte politiche ed esistenziali, significa innanzitutto immergerlo e leggerlo nel suo tempo: in quella Firenze di splendori e tragedie a cavallo tra la metà del Duecento e la metà del Trecento. Ne abbiamo parlato con il notissimo storico e saggista Franco Cardini (conterraneo del Sommo Poeta) alla vigilia del suo incontro con il pubblico delle Colazioni letterarie promosse dalla Società Dante Alighieri di Lugano.

Professor Cardini, da storico e medievista insigne che idea si è fatto del «personaggio» Dante e del rapporto con il suo tempo?

«Credo si debba partire da una considerazione molto realistica. In un contesto come quello del mondo italiano – e purtroppo anche europeo e occidentale – come quello degli anni...