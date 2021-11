L’artista - si legge nel comunicato stampa del suo staff diffuso sui social - «ha avuto spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi. Il suo team medico continua a valutarla e curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo». «Ho il cuore spezzato da tutto ciò. Il mio team e io - ha scritto Celine Dion - abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo per gli ultimi otto mesi e non essere in grado di esibirmi questo novembre mi rattrista in modo indicibile. Ora devo concentrarmi per migliorare. Voglio superare tutto questo il prima possibile».