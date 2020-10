Il caricaturista romando Patrick Chappatte sarà insignito del premio della Fondation pour Genève. Alla cerimonia di premiazione, che si terrà mercoledì sera alla Victoria Hall, parteciperanno diverse personalità. Sul suo sito internet, la Fondation pour Genève indica che il vignettista Patrick Chappatte verrà premiato «per il suo eccezionale contributo al prestigio di Ginevra e per il suo impegno in favore della libertà di stampa e di espressione». La Fondazione spiega che il caricaturista «ha guadagnato fama internazionale pubblicando le sue vignette su prestigiose testate come il New York Times e l’International Herald Tribune». Elogia «la sua visione critica dell’attualità, la sua capacità di toccare le persone e di farle pensare, trascendendo i confini e le lingue». Durante la cerimonia è previsto l’intervento di autorità federali come pure ginevrine. Parteciperanno diverse personalità tra cui l’ex consigliera federale Ruth Dreifuss, il medico epidemiologo ginevrino Didier Pittet, il vignettista Herrmann, l’ambasciatore svizzero in Israele Jean Daniel Ruch e il giornalista Darius Rochebin.