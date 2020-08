Una sorta di leggenda, quasi una favola campestre, aleggia a proposito della musica e della vita di Charlie Parker, nato cent’anni fa a Kansas City. Gli studiosi e i musicisti si sono lungamente chiesti da dove il maggior sassofonista della lunga vicenda del jazz avesse tratto l’idea di utilizzare, nel suo fraseggio sul sassofono, l’intervallo cosiddetto di «quinta diminuita», in inglese flatted fifth. Si è scoperto non molto tempo fa che uno degli uccelli che popolavano il cortile della casa dei genitori, quasi a ridosso della città del Missouri, cantava utilizzando questo intervallo che, così, si era radicato nell’immaginazione sonora del giovane Charles. Parker lo avrebbe utilizzato regolarmente nella fase matura della sua carriera, a New York, quando avrebbe messo a punto con altri giovani...