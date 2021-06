Lassù, sicuro, l’afa si sente un po’ meno. Non si boccheggia, per capirci. A Campo Blenio, località turistica dell’alta Valle del Sole, l’estate entrerà nel vivo nelle prossime settimane con un ricco cartellone di eventi e manifestazioni variegato, in grado cioè di accontentare tutti. Il Soprasosto si presenta viepiù come una regione da scoprire ma, soprattutto, da vivere attraverso momenti di aggregazione, sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Dopo l’inaugurazione, in programma sabato, del primo percorso «digitale» rivolto ai più piccoli, martedì 29 giugno al Parco Saracino polenta e prodotti nostrani a mezzogiorno. Domenica 11 luglio giornata polisportiva rivolta ai più giovani, mentre domenica 18 si potranno conoscere i segreti della natura.