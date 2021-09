Un evento, sotto la matrice della manifestazione City of Guitars, che si preannuncia del tutto inedito: la cantautrice fiorentina proporrà infatti una scaletta di canzoni internazionali e italiane che spazia dagli anni '60 fino agli anni '90, di ispirazione blues. Brani come Can I hold you, I just want to make love to you, Personal Jesus, Roadhouse blues, Little red rooster e molti altri grandi successi con, ovviamente, l’aggiunta durante lo spettacolo di qualche canzone del repertorio di Irene Grandi rivisitata per l’occasione, in un arrangiamento in chiave rock blues.