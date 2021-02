È un festival. Ma, allo stesso tempo, non lo è. Perché nessuno si esibirà. Eppure, ci sarà un pubblico. Che ha pagato il biglietto e comprato merchandising. Come dite? Non è possibile? Lo è, in realtà. Parliamo del Ghost Festival, un’iniziativa tanto folle quanto importante. Un modo, geniale, per sensibilizzare la popolazione svizzera sulle difficoltà che stanno attraversando band e artisti del nostro Paese. Banalmente, gli organizzatori hanno messo assieme una line-up di tutto rispetto e, soprattutto, annunciato un mega concerto fantasma per il weekend del 27 e 28 febbraio. Chiedendo al pubblico un piccolo, ma significativo sacrificio: acquistare un tagliando come se il festival si tenesse davvero, fisicamente. Il ricavato verrà devoluto agli stessi artisti. Per capirne di più, abbiamo contattato...