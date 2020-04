Chiude anticipatamente la stagione 2019-2020 del Jazz Cat Club con l’annullamento dei due ultimi concerti previsti a maggio delle cantanti Cyrille Aimée (11 maggio) e Jane Monheit (25 maggio), tributi alla voce femminile del jazz contemporaneo.



Dei dieci concerti in cartellone (invece degli otto abituali), sette hanno avuto luogo regolarmente sino a febbraio, uno era stato annullato a marzo e ora saltano anche i due concerti finali. Concerti, assicurano gli organizzatori, che si cercherà di recuperare il più presto possibile, «quando avremo ancor più voglia di goderci delle belle serate a teatro con tanta buona musica dal vivo».



Da notare che il club per il tramite del suo direttore artistico Nicolas Gilliet ha lanciato recentemente un nuovo programma radiofonico online A Fine Jazz Gumbo Radio ( www.jazzgumboradio.com ). Da gustare in tutta sicurezza a casa, in auto o in ufficio.