La Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana ha scelto il nuovo direttore artistico-amministrativo del complesso sinfonico ticinese che, a partire dal prossimo 1. settembre succederà a Denise Fedeli che lo scorso mese di novembre aveva annunciato pubblicamente l’intenzione di terminare il suo mandato a fine stagione 2019/20 dopo 13 anni alla testa dell’OSI. Si tratta di Christian Weidmann, grigionese di 45 anni attuale sovrintendente dell’Argovia Philharmonic. Nato nel 1975 a Zurigo e cresciuto a Coira, Weidmann, è diplomato in violino e specializzato in management culturale. Ha lavorato con l’Orchestra sinfonica di Aquisgrana e in seguito all’Opernhaus di Zurigo, come manager del Zürcher Ballett col famoso coreografo Heinz Spoerli. Dal 2012 è, come detto, sovrintendente della Argovia Philarmonic, l’Orchestra sinfonica del canton Argovia, cui negli ultimi anni ha dato un impulso decisivo: gli abbonamenti sono quadruplicati, il pubblico è fortemente cresciuto anche in seguito a un’ampia trasformazione strutturale e organizzativa dell’orchestra, con nuovi formati di concerti, un nuovo direttore musicale e una rinnovata strategia di marketing e comunicazione a più livelli, compreso il digitale. In parallelo Christian Weidmann si occupa di software gestionali pensati appositamente per le esigenze del mondo musicale, già applicati con successo alle attività della Argovia Philharmonic. Dal 2019 è inoltre responsabile della stagione di concerti «Meisterinterpreten Zürich» alla Tonhalle di Zurigo.

Nei prossimi mesi avverrà il passaggio di consegne tra Fedeli e Weidmann, nello spirito di quella continuità artistica assicurata dal costante lavoro del direttore principale Markus Poschner che continuerà ad affiancare l’OSI anche nei prossimi anni.