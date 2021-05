I Pirati non hanno intenzione di lasciarvi da soli ad assistere alla finalissima dell’Eurovision Song Contest. Questa sera sulla pagina Instagram «BorisBensonPirati» gli speaker di Radio 3i Boris Piffaretti e Grant Benson commenteranno l’ultimo atto del festival della canzone europea e non escludono qualche irruzione in ClubHouse (Contatto @boris1504 stanza PIRATI vs EuroVision Song Contest) e su Facebook.

I Pirati però avvertono: non sappiamo l’ora, non sappiamo come, non sappiamo quando, armatevi di pazienza e siate dei nostri. La Svizzera sarà in finale con il friburghese Gjon’s Tears e la sua canzone «Tout l’univers».