Sì, l’avventura continua. Lo ha annunciato, in italiano ovviamente, sua maestà Ivan Urgant. Il presentatore. O, se preferite, il Fiorello di San Pietroburgo. La mente, eccezionale, che si cela dietro a Ciao 2021 per farla breve. Parliamo, lo avrete intuito, dello show russo che ricrea (più o meno fedelmente) le atmosfere televisive dell’Italia anni Settanta e Ottanta. Uno show a metà fra la presa per i fondelli e l’amore, puro, verso il Belpaese che i russi – soprattutto in epoca sovietica, come insegnano Pupo e Toto Cutugno – hanno sempre dimostrato.