«In ordine d’importanza mi definirei padre, uomo, tifoso del Manchester United, detentore della carta fedeltà del SuperValu e marito. Sulla carta fedeltà sto scherzando, ma sull’essere padre sono serissimo. È la parte principale di me». Charlie Savage ha da poco superato i sessant’anni. Si sa, quando si raggiunge la cifra tonda si traccia sempre un bilancio. Il suo, tutto sommato, è positivo. Pensionato dublinese, padre di cinque figli, marito fedele, nonno di diversi nipotini, tifoso dei Diavoli Rossi e amico leale. Attraverso i suoi occhi Roddy Doyle in «Un anno alla grande» (Ugo Guanda Editore, 2019) ci regala la visione di una vita (quasi) perfetta. Lui, Charlie, ci bacchetterebbe se lo sapesse, in quanto «non sono un grande fan della parola ‘perfetto’».



Per la sua famiglia farebbe di tutto. Persino tatuarsi SpongeBob sul petto per far felice il nipotino («potrai vederlo ogni volta che vorrai finché non sarai abbastanza grande da fartene uno tutto tuo»), diventare un influencer su consiglio della figlia aprendo la pagina Facebook dal titolo «L’urlatore» (poiché è «tutta la vita che urlo agli imbecilli alla radio») o dare consigli al suo amico Martin che si è innamorato... della sua prima fiamma, Eileen. Charlie non fa surf come cantavano i Baustelle ma rappresenta colui che noi vorremmo diventare, a quell’età. L’autore si trasforma in un novello Cicerone e ci presenta una versione al passo con i tempi dell’arte di saper invecchiare («Cato Maior de senectute»). Con, oltretutto, quel pizzico di umorismo tipicamente anglosassone: «Noi irlandesi siamo bravi a ridere delle nostre disgrazie».



Roddy Doyle ci rende attenti, in questo spaccato di vita moderna, al fatto che di fronte alle difficoltà occorre non perdere il sorriso. E che fare affidamento sui propri cari è sempre la soluzione migliore: «Per tutta la vita ho provato a valorizzare le cose positive e a ignorare quelle negative. E quando si tratta della famiglia non mi sono mai dovuto sforzare. È ufficiale: chiunque appartenga a Charlie Savage è in gamba». Anche lui lo è. Idem Roddy Doyle. Non sbaglia un colpo. Gli irlandesi non sono soltanto degli appassionati bevitori di birra e degli amanti della cultura popolare, ma pure degli eccellenti scrittori. D’altronde, James Joyce è nato a Dublino. E abbiamo detto tutto.