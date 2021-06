«Il cielo è la più grande galleria d’arte, ed è proprio sopra di noi», filosofeggiava lo scrittore americano Ralph Waldo Emerson.

In effetti, cosa c’è di più emozionante che osservare la volta celeste in una bella serata d’estate? Il massimo è quando, oltre alle stelle in cielo, più in basso si accendono le «stelle» di una forma d’arte che Emerson (scomparso nel 1882, 13 anni prima dell’invenzione dei fratelli Lumière) non conosceva ancora: il cinema. In effetti, vedere un film all’aperto è un evento, arricchito dallo spettacolo del cielo notturno e dalla bellezza del paesaggio, oltre che dalla storia che si svolge sul grande schermo.

Abbiamo la fortuna di vivere in una regione così bella (e il turismo locale imposto dalle restrizioni sanitarie ce l’ha fatta riscoprire), che offre al cinema all’aperto straordinarie location. La vista lago da Gandria o dal Lido di Riva San Vitale, le cave di Arzo, il fascino delle corti dei piccoli borghi, la suggestiva cornice delle montagne di Dalpe. In fondo, la magia di Locarno, rispetto agli altri festival, con le proiezioni in piazza Grande, è proprio questa: il valore aggiunto della bellezza del luogo sotto un cielo di stelle.

Per tutti i gusti

Da diversi anni, i cosiddetti «open air» sono diffusi un po’ in tutti i cantoni (info: www.cinemaopenair.ch). In Ticino, la rassegna Cinema al Lago si terrà al Lido di Lugano dal 20 agosto al 16 settembre. Lo schermo di Cinema a Castelgrande (dal 29 luglio al 18 agosto) è incorniciato dai merletti del maggiore Castello di Bellinzona, patrimonio UNESCO. Uno spettacolo nello spettacolo. Solitamente, la programmazione degli «open air» riprende i titoli della passata stagione cinematografica, con una predilezione per il grande pubblico e le famiglie. Oltre alle serate del Corriere del Ticino, a Castelgrande ci sono anche le proposte del Circolo del Cinema di Bellinzona: l’argentino El robo del siglo, che racconta la «rapina del secolo» ai danni di una banca, e Lunana: A Yak in the Classroom, storia di un giovane insegnante assegnato alla scuola di uno sperduto villaggio sull’Himalaya.

Drive in! A Chiasso, ma non solo, si ripropone la formula del cinema in auto. © Cinematografo Ambulante

Nuove location

Come già la scorsa estate, il programma del LongLake Festival di Lugano (sul sito longlake.ch) è ricchissimo. E variegato, dato che le proposte sono curate da rassegne e istituzioni di ogni tipo presenti sul territorio, dal Cinema dei ragazzi fino all’Agorateca Per(Corsi). Mercoledì prossimo, in piazzetta San Carlo, Castellinaria propone il cartone animato Gordon e Paddy, sulle indagini di una rana e di un topo poliziotti. Numerose le proposte per famiglie, ma c’è spazio anche per il cinema d’essai, curate dal nuovo Cineroom, con film indipendenti che, dopo quest’annata «corta», non hanno trovato spazio nelle sale. In particolare, i cinefili potranno vedere anche il premiato Non conosci Papicha, storia di una ragazza che sogna di diventare stilista nella cupa Algeria degli anni ’90. E ancora, il poetico Sulla infinitezza, presentato alla Mostra di Venezia nel 2019, e Thunder Road, su un poliziotto texano in crisi folgorato dai versi di Bruce Springsteen. Quest’anno il Cineroom approda per la prima volta a Locarno, allo Spazio Elle: il 25 giugno in agenda c’è Koudelka-Shooting Holy Land, il viaggio di un fotografo in Cisgiordania, e il 9 luglio PJ Harvey - A Dog Called Money, presentato alla Berlinale, diario creativo della cantante P J Harvey (prenotazioni su www.ellelocarno.ch). E sono in arrivo proiezioni anche a Brissago.

Una scena tratta da «Koudelka-Shooting Holy Land». © Gilad Baram

A ritmo di musica

Insomma, quest’estate il Ticino s’illuminerà di cinema, con schermi all’aperto un po’ ovunque. Lo conferma anche Luca Morandini, che da un quarto di secolo porta in tour il Cinematografo ambulante (vedi box). «Nel 2019 avevamo programmato 55 serate, che poi sono diventate un’ottantina nel 2020, complice la COVID. Ora sono circa un centinaio, fino a quasi tutto settembre». Diverse le novità di quest’estate. Innanzitutto, alcuni schermi all’aperto proporranno le partite di calcio dei Campionati europei. Oltre ai film in programmazione nelle sale (l’imperdibile Rifkin’s Festival di Woody Allen, ma anche gli oscarizzati Nomadland eThe Father), ci saranno poi ripescaggi illustri (come La strada di Fellini, il 6 luglio a Comano). Alcuni Comuni, come Bellinzona, propongono addirittura un piccolo festival, dedicato alla musica nel cinema e ai musical. Apre il cartone animato Sing il 24 giugno al centro sportivo di Preonzo, si prosegue con il classico The Blues Brothers in piazza a Giubiasco il 28, L’assistente della star (a Claro il 5 luglio) e Tutto può cambiare (il 9 a Gorduno). Tra i musical, La La Land e Mamma mia! ci risiamo 2, con Flash Dance come gran finale. Ma si sta concretizzando, anticipa Morandini, anche un’anteprima legata a vino e cibo, in collaborazione con Ticinowine, nelle cantine e nei vigneti di tre località nelle diverse regioni del cantone. È invece una certezza il ritorno del drive-in al Penz di Chiasso (il 18 giugno c’è il film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia dal romanzo illustrato di Dino Buzzati).

Manca solo la luna

Luca Morandini, che da un quarto di secolo porta in tour il Cinematografo ambulante. © CdT / Archivio

Un paio d’anni fa, una startup russa voleva inviare una serie di piccoli satelliti nell’orbita terrestre per formare una specie di grande schermo nel cielo. 50 chilometri quadrati di superficie su cui proiettare brevi annunci pubblicitari di pochi minuti, all’alba e al tramonto. A causa delle proteste degli astronomi (e della mancanza di fondi), il progetto non si è (ancora e, aggiungiamo, per fortuna) realizzato. Ma, state sicuri che se mai lo vedremo in cielo, da noi si occuperà delle proiezioni la famiglia Morandini. Quattro generazioni nel mondo del cinema, da un quarto di secolo si occupa del Cinematografo ambulante, che porta la magia della settima arte negli angoli più remoti del cantone. «Ci manca solo sulla Luna!», scherza Luca Morandini. «Siamo stati davvero dappertutto, in posti stupendi, diversi uno dall’altro ogni sera. C’è addirittura chi le segue tutte, come in un tour, senza neppure sapere quale film verrà proiettato. Difficile fare una classifica delle location più affascinanti. Direi la diga del Luzzone: ricordo una sera con 800 persone nel pratone davanti a questa parete enorme, con le montagne... Ma ci sono luoghi stupendi come la corte della Masseria Cuntitt a Castel San Pietro, il parco a Paradiso, le cave di Arzo, il lido di Locarno. Quest’estate faremo anche tre proiezioni (dal 26 al 28 luglio) al Monte Generoso, con vista sul lago e, se l’aria è limpida, fino all’aeroporto di Malpensa... magnifico!».

Spesso gratuite, le proiezioni sono organizzate in collaborazione con i Comuni, gruppi genitori o culturali del territorio, sempre nel rispetto delle misure sanitarie in vigore. Il tracciamento e le prenotazioni sono gestite tramite il sito www.cinema-ambulante.com, che contiene anche il programma aggiornato... all’ultimo minuto. «Abbiamo una struttura agile, che permette di montare lo schermo in un’ora e mezza - spiega Luca Morandini - quindi possiamo adattarci al meteo fino all’ultimo. Anche se i casi in cui abbiamo dovuto rimandare la proiezione per pioggia o forte vento si contano sulle dita di una mano: l’estate scorsa, soltanto tre volte su 80 serate».

Scoprite di più sui film che animeranno l’estate e sugli altri eventi in programma dal 18 al 24 giugno sfogliando AgendaSette n. 24, oggi in allegato al Corriere del Ticino e sempre a portata di mano con l’app CdT Digital.

©CdT.ch - Riproduzione riservata