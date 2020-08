Il lungo lockdown dell’Orchestra della Svizzera italiana è finalmente terminato. A partire da questo finesettimana torna infatti all’attività concertistica con una doppia esibizione, venerdì 28 e sabato 29 agosto, a Lugano nel piazzale antistante il LAC, dove eseguirà la Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Dvořák e brani di Rossini guidata dal suo direttore principale Markus Poschner (prenotazioni e info in caso di maltempo qui) e, lunedì 7 settembre a Bellinzona, con una speciale serata in cui renderà omaggio a Ennio Morricone – recentemente scomparso – e ad altri celebri compositori italiani di colonne sonore: Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bacalov. Un ritorno all’attività in grande stile, dunque, accompagnato da un’altra novità: il debutto al timone artistico-amministrativo del 45.enne grigionese Christian Weidmann, che raccoglie l’eredità lasciata da Denise Fedeli dopo 13 anni caratterizzati da un grande rinnovamento e da un forte rilancio dell’Orchestra su scala locale e internazionale. Lo abbiamo incontrato.

I musicisti dell'OSI davanti al LAC di Lugano, sede principale dell’Orchestra. © Orchestra della Svizzera italiana

Christian Weidmann: prendere in mano la direzione artistica-amministrativa di un’orchestra non è facile. Farlo durante un periodo come quello attraversato in primavera è ancora più complesso...

«Vero, anche perché per guidare un’orchestra bisogna conoscerla a fondo, incontrare i musicisti, lo staff, tutto ciò che le gravita attorno (nel caso dell’OSI la Fondazione, la RSI, il LAC, il pubblico e molti altri partner) e interagire con tutti. Un’operazione che richiede parecchio tempo e che mi sono ritrovato a iniziare in un periodo in cui non ci si poteva vedere direttamente, eravamo tutti confinati nelle nostre case e si comunicava solo via computer. Entrare nei meccanismi di un organismo come l’OSI in questa situazione è stato dunque strano, un po’ diverso da come mi aspettavo».



Qual era l’immagine che aveva dell’OSI prima di iniziare a lavorarci assieme?

«Essendo cresciuto a Coira, nei Grigioni, cantone con cui l’OSI ha da sempre ottimi rapporti e dove si esibisce con regolarità, la conosco da sempre. Inoltre lavorando nel settore musicale è sempre stato normale osservare cosa faceva, seguire – anche se a distanza – il suo operato, che ho sempre apprezzato. E che oggi, visto dall’interno, mi ha rivelato cose che non ero in grado di valutare nel giusto modo. Per esempio il rapporto con la sua regione».

Diversamente da altre orchestre, legate a una città, l’OSI vanta un forte legame con un’intera regione

Cosa intende con ciò?

«Beh, in Svizzera tutte le grandi città hanno una loro orchestra – da quella della Tonhalle a Zurigo alla Sinfonieorchester di Lucerna a quella di Basilea e così via – ma si tratta sempre di strutture legate a una singola città. Qui invece l’orchestra è della Svizzera italiana, dunque di un’intera regione e, pur avendo quale suo principale centro il LAC di Lugano, di cui è l’orchestra residente, ha anche altri luoghi cui fare riferimento (Bellinzona, Ascona, eccetera). E questo le dà un ruolo diverso rispetto a quello, ad esempio della Tonhalle Orchester: ne fa un autentico polo della sua vita culturale, con un legame fortissimo sia con la Radiotelevisione (cosa che nessun’altra orchestra elvetica può vantare) sia con tutti gli attori culturali del territorio. E si tratta di situazioni win-win che regalano benefici a tutti e la cui importanza inizia ad essere percepita anche nelle altre regioni del Paese».



In un quadro pur positivo quale quello da lei descritto, è indubbio che il ruolo di un’orchestra, negli ultimi decenni, è mutato. Anche perché è cambiata la musica e la sua fruizione. Quali sono le sfide con cui un complesso sinfonico è confrontato nel 2020?

«È una domanda che sento spesso e alla quale fatico a dare una risposta. È vero, la musica si ascolta in un modo diverso rispetto a 50 anni fa, ma non è cambiata. Beethoven è sempre Beethoven e un’orchestra sinfonica ha sempre lo stesso organico di duecentocinquanta anni fa. Forse oggi si discute se è necessario presentarsi sul palco in frac oppure no, se è possibile usare un’altra mise. Ma le differenze rispetto al passato si limitano a questo: per il resto oggi come un tempo è necessario che chi sta sul palco, musicisti e direttore, siano in sintonia. Perché se questa sintonia non c’è, non c’è musica. Dunque il fil rouge è sempre il medesimo. Poi, in seguito all’evoluzione della tecnologia e allo sviluppo dei nuovi media, dobbiamo imparare a utilizzare questi mezzi sempre più e al meglio, in modo che le nostre proposte non si limitino ad essere un prodotto fruibile solo nelle sale da concerto».

Concerto dell’OSI sul palco del LAC. © CDT/Archivio

E per quanto riguarda il repertorio, che rapporto ci deve essere con la contemporaneità?

«Ci deve essere, ovviamente, però senza mai scordare la grande lezione del passato, su cui si erge il nostro lavoro. D’altronde se certi autori non sono passati di moda dopo 200 anni è segno che hanno ancora non solo un valore ma anche un appeal. E noi dobbiamo fare in modo che anche le giovani generazioni possano godere di questo immenso patrimonio. D’altro canto non possiamo neppure ignorare la musica contemporanea di qualità. È necessario però che le due cose si combinino in modo armonico e costruttivo: un’operazione certo non facile ma necessaria».



Qual è il suo repertorio ideale per l’OSI?

«Più o meno quello che accennavo prima, ossia composto da grandi classici ma “riletti” in modo originale, innovativo – che poi è quello che Markus Poschner, un direttore tra i più innovativi in circolazione, fa. Ma anche da composizioni magari meno note ma in grado di stuzzicare il pubblico, di fargli conoscere cose nuove. Un mix che permette da un lato di soddisfare il pubblico (che comunque da quanto ho potuto vedere qui in Ticino è pronto a lasciarsi sorprendere) ma anche i musicisti, per cui certe composizioni rappresentano una bella sfida, soprattutto quando hanno l’opportunità di esibirsi al di fuori del Ticino e di confrontarsi con altre realtà».

Potete leggere la versione integrale dell’intervista sull’edizione n. 35 della rivista ExtraSette, in allegato al Corriere del Ticino di venerdì 28 agosto.

