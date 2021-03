«C’è chi lo chiama “mal d’Africa”, chi “spleen siciliano”, non so, sta di fatto che dopo ventisette anni a Roma, ho sentito la necessità di tornare a vivere a Palermo. Era l’ottobre del 2019 e poco dopo, il primo ruolo che mi è stato proposto è quello di Saverio Lamanna, giornalista palermitano che, “fatto fuori” dalla politica romana, ritorna in Sicilia, a Màkari e lì in riva al mare, tra i ricordi della sua infanzia, cerca di trovare un senso alle sue vicende personali e invece si ritrova a investigare nella vita altrui». Così Claudio Gioè, quarantacinque anni, una intensa carriera tra cinema, teatro e televisione, occhi azzurri e sguardo ironico, ci ha raccontato con il sorriso nella voce l’incontro con il suo ultimo personaggio, uscito dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri. Ma il...