Clubhouse, gli algoritmi e la rivincita della voce

Ogni volta che parlo qui di qualcosa di cui si discute molto lo faccio in un modo trasversale, ed è solo un passaggio per arrivare a qualcosa d’altro. Perché sono le connessioni inaspettate che mi interessano davvero. Tutti sappiamo ormai cosa sia Clubhouse. In sintesi: un nuovo social network, un social che utilizza la voce e nessun altra forma di comunicazione, e un social che non permette di registrare e di archiviare: tutto è on air, è radio, ma senza la possibilità di risentire. O ci sei e ascolti. Oppure non sarà più possibile farlo dopo.

Pochi giorni fa, è uscito in italiano un libro di Aurèlie Jean, che «Forbes» nel 2019 ha indicato tra le 40 donne francesi più influenti. Il saggio si intitola: Nel paese degli algoritmi, ed è pubblicato da Neri Pozza. Gli algoritmi che studia la Jean sono di tipo predittivo, ci insegnano a muoverci nel mondo, migliorano gli studi di medicina, di dicono molto del nostro mondo razionale. La Jean ci spiega che dobbiamo difenderci e dubitare degli algoritmi. Ci racconta che le democrazie devono essere vigili e aggiunge: «gli algoritmi in futuro ci renderanno la vita sempre più facile, ci conosceranno sempre di più, ma non potranno sostituirsi al libero arbitrio, perché senza libero arbitrio non siamo nulla. La vita è la nostra grande sandbox, il vasto terreno di gioco dell’esperienza».

Forse è per questo che un social che mette in campo la voce affascina tutti. Sfugge agli algoritmi, non controlla più nulla, non permette quello che è già successo con Facebook e Twitter, rende il marketing impossibile. Clubhouse non lascia tracce. Ridà voce alle voci, in un mondo dove via via si è persa la capacità di comprendere e intuire le cose, perché stiamo spostando sul linguaggio scritto ogni forma di coinvolgimento, di attesa, di sensazione, di visione del mondo. Negando quei sentimenti che i neurologi considerano tipici di quell’area del cervello che si chiama amigdala. Là arrivano gli impulsi più arcaici, là sentiamo le cose che non si possono raccontare e persino le cose che non si possono vedere.

Alcuni anni fa uscì uno studio sulla rivista «Nature Neuroscience»: a un paziente cieco venivano messi di fronte volti che esibivano emozioni come felicità, rabbia, paura o tristezza, e i suoi tentativi di indovinare se i volti fossero felici o mostrassero sentimenti negativi, fornivano risultati sorprendenti. Si scoprì in questo modo che le espressioni visibili su un volto umano vengono registrate in un’area cerebrale differente dalla corteccia visiva. E dunque si «vedono» anche quando non si potrebbero vedere.

Aurèlie Jean direbbe che è su queste cose che gli algoritmi, che sembrano dirigere e riordinare le nostre vite, non hanno alcun potere. Qualcuno penserà che è stato inventato un social network che si libererà da tutti gli altri social. Perché si poggia sulla voce. Ed è senza storia e senza memoria. E non permette di mandare informazioni precise a inserzionisti e a coloro che voglio venderci qualcosa, perché le voci vanno ascoltate.

I maghi del marketing, i geni degli algoritmi, riusciranno a trovare forse un modo per cavalcare anche questo social e farlo diventare come tutti gli altri. Ma, come scrive in più parti Aurèlie Jean nel suo saggio, gli algoritmi, i modelli matematici che ormai regolano le nostre vite, non sanno leggere il sacro, non sanno tradurre in matematica le emozioni: le incrinature delle voci, le pause tra una parola e l’altra. Non sanno del tempo quando inganna il tempo degli orologi e si somma alle emozioni. In fondo riscoprire la voce, aggiornare la radio facendola diventare qualcosa di nuovo e di più orizzontale era l’idea più semplice del mondo. Ma tutte le grandi idee sono fatte di poche cose, elementari. Avevamo bisogno di riprenderci il nostro tempo. E potremo farlo attraverso la parola detta, attraverso il flusso del tempo, la logica delle cose.

In un suo libro intitolato proprio La grana della voce, Roland Barthes raccontava della sua Parigi quando era bambino. E di come, d’estate, i portieri dei palazzi sedessero sulla strada senza far nulla. E aggiungeva: «È una visione della pigrizia che si è cancellata. È probabile che adesso la pigrizia consista, non nel non far nulla, dato che non ne siamo capaci, ma nello spezzare il tempo il più possibile, nel diversificarlo». Diversificare il tempo, significa entrare in territori che ci sembravano perduti. Sfuggire a quella logica ferrea che in questi anni sembra dare ordine alle nostre vite. Confondere le voci, le sensazioni senza immagini, senza progettualità, senza la ripetizione. Esserci, hic et nunc, senza aggiungere altro. Rimettere la parola, e dunque l’ascolto e l’attenzione, al centro delle nostre vite. Non è una cosa da niente, è quello che conta davvero.

