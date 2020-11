Bührle si è riempito le tasche esportando armi prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiale, afferma, citato in una nota odierna, lo storico Matthieu Leimgruber, che ha supervisionato lo studio, commissionato dalla città e dal canton Zurigo. L’uomo d’affari viene dipinto come uno spietato opportunista in termini di business, che non si faceva problemi a chiudere contratti con chiunque.