La fotografia analogica ha spesso portato a inattese scoperte in seguito ad errori di manipolazione in camera oscura (basti pensare alla solarizzazione), mentre questi casi sono molto più rari da quando tutti fanno uso delle fotocamere digitali. Eppure, all’origine del lavoro intitolato Marocco di Roberto Polillo, in mostra da oggi al 6 settembre al MUSEC di Lugano, c’è proprio un errore di manipolazione del suo primo apparecchio digitale avvenuta in un vicolo della città di Essaouira nel 2005. Il fotografo italiano programma un tempo d’esposizione troppo lungo che provoca un leggero effetto di «mosso» e una sovraesposizione dell’immagine che ne attenua gran parte dei colori. Incuriosito da questo risultato, decide di riprovarci, fino a convincenrsi che si tratta di una tecnica (oggi nota...