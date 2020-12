Mentre a 125 anni dalla sua nascita come spettacolo pubblico, il cinema vive la crisi più grave della sua storia, la macchina hollywoodiana cerca nuove strade per mantenere vive, nonostante la chiusura delle sale in gran parte del mondo, quelle consuetudini che contribuirebbero a infondere un po’ di speranza in vista di un ancora ipotetico ritorno alla normalità. È il caso, in primo luogo, dei premi Oscar, appuntamento imprescindibile non solo dal punto di vista artistico ma anche mondano. I riconoscimenti, che vengono assegnati dal lontano 1929, il che li rende i premi cinematografici più longevi della storia, hanno già modificato i loro criteri di partecipazione, venendo meno a una delle regole fondamentali difesa a spada tratta dalla stragrande maggioranza del settore fino a pochi mesi fa: eccezionalmente per questa edizione saranno infatti eleggibili nelle diverse categorie anche i film non usciti nelle sale ma trasmessi dalle piattaforme di streaming. Rivoluzionato anche il calendario, nel tentativo (sui cui esiti è impossibile pronunciarsi ora) di tenere una cerimonia con almeno tutti i nominati in sala, condizione inderogabile per rendere appetibile la trasmissione in diretta da parte di una importante rete televisiva. Originariamente prevista il 28 febbraio, la 93. notte degli Academy Awards è stata posticipata al 25 aprile, mentre le nomination saranno annunciate il 15 marzo.

Lo scopo è quello di riflettere meglio la composizione a livello globale del mondo del cinema e del pubblico

Inclusione e diversità

Non sono però queste le uniche novità che riguarderanno, almeno a medio termine, l’assegnazione delle celebri statuette. Cinque anni dopo le polemiche sugli #OscarSoWhite, negli scorsi mesi l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha rivoluzionato nel segno dell'inclusione i criteri per il suo premio più importante, l'Oscar per il miglior film. Per rispondere alle pressioni volte a promuovere la diversità nel mondo del cinema, l'Academy ha annunciato che, a partire dall'edizione 2024, per essere incluso tra le candidature alla statuetta più ambita, un film dovrà rispondere ad almeno due su quattro standard applicabili sia davanti alla macchina da presa che dietro le quinte.

Processo in diverse tappe

Una decisione che ha suscitato reazioni contrastanti a Hollywood: tra i nuovi standard richiesti dall'Academy, uno prevede l'appartenenza di almeno uno degli attori protagonisti a minoranze etniche; in alternativa, il 30 per cento del cast dovrà essere composto da due tra le seguenti categorie: donne, LGBTQ+, minoranze e/o disabili. L'iniziativa è ispirata a quella adottata nel 2019 dal British Film Institute e punta a riflettere la diversità della popolazione globale sia nella creazione di film che nel pubblico. A partire dal 2022, intanto, e di nuovo nel 2023 ogni candidatura a miglior film dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione degli standard, un primo passo per incoraggiare gli studios a pensare concretamente a come essere più inclusivi. Poi, a partire dal 2024, ciascun film dovrà rispondere almeno a due dei quattro standard: minoranze rappresentate nel cast, nella leadership creativa, nelle opportunità di internship e apprendistato, nei quadri del marketing, della comunicazione e della distribuzione. Un processo lungo e complesso che rischia di modificare profondamente le caratteristiche di un settore che, da 93 anni a questa parte, rimane a grande maggioranza in mano a maschi bianchi ed eterosessuali.

