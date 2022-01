Come valorizzare l’italiano nel cinema svizzero

Come valorizzare la lingua italiana nel cinema svizzero? È l’obiettivo che si è posto la Ticino Film Commission, per far sì che la lingua di Dante faccia da ponte per creare degli scambi con le altre regioni linguistiche. Queste le parole del direttore Niccolò Castelli, che a Soletta ha presentato un nuovo progetto della Film Commission, un fondo che sarà inaugurato nelle prossime settimane e il cui scopo è permettere ai film in lingua italiana di uscire da quel «ghetto» linguistico che è il Ticino rispetto a Romandia e Svizzera tedesca. Castelli parla per esperienza, da cineasta: il suo primo lungometraggio, Tutti giù, ha faticato a essere visto fuori dalle aree italofone del Paese, e per questo motivo non ha avuto fortuna nel trovare distribuzione in Italia, a causa di un certo scetticismo nei confronti di titoli che non escono su tutto il territorio nazionale.

Il fondo, che gode del sostegno della Società svizzera degli autori (SSA), di Suissimage e della RSI, aiuterà i progetti in due fasi: sviluppo e distribuzione. Nel primo caso, sceneggiature e dossier avranno traduzioni nelle altre lingue nazionali per rendere più facili i contatti con l’Ufficio Federale della Cultura, le varie fondazioni e altri enti capaci di finanziare il cinema elvetico; ci sarà anche l’opzione di traduzione/consulenza per chi viene da altri cantoni e vuole girare anche solo parzialmente in italiano.

Nel secondo, sono previsti sottotitoli in tedesco e francese per consentire ai film di viaggiare dall’altro lato del Gottardo, e lo stesso si farà con film in francese, tedesco e romancio che puntano a un’uscita sul territorio ticinese. Il progetto, spiega Castelli, è in via di crescita: «Il budget per il primo anno, l’anno pilota, è di 90.000 franchi; quindi, in questa prima fase ci concentreremo sui lungometraggi, sia documentari che di finzione. Dal prossimo anno vogliamo essere aperti a tutti i formati». La speranza è che i primi risultati si vedano già tra un anno, ad esempio con l’Accademia del Cinema Svizzero: come mostrato in uno studio della Ticino Film Commission, su 104 film presenti sulla piattaforma per i membri votanti, solo una decina hanno i sottotitoli in italiano. «Ci auguriamo che prossimamente possano essere trenta o quaranta», afferma il direttore.

A dare manforte a Castelli per la presentazione è stato Denis Rabaglia, presidente della SSA e grande conoscitore delle possibilità legate alla lingua italiana nel cinema svizzero, anche per chi vive negli altri cantoni: lui ha infatti il passaporto italiano ma vive nella regione francofona e come regista tende a esplorare le sfaccettature dell’italianità. Per due motivi: in primo luogo, il mercato italiano è più aperto a questo genere di collaborazioni rispetto a quello francese, che non ha bisogno di cineasti svizzeri per girare commedie; e poi c’è la particolarità delle unità regionali della SSR SRG, come sottolinea Rabaglia il cui auspicio è che tutti i registi elvetici, anche quelli non italofoni, tentino l’avventura di un progetto in italiano. «La RSI apre le porte laddove la RTS e la SRF le hanno già chiuse», spiega il cineasta. «Ed è bello vivere in un Paese dove ti permettono di girare un film in una lingua che non è la tua. Altrove non succede: in Belgio, se sei francofono, non ti danno i soldi per un progetto recitato in fiammingo». C’è poi un altro fattore, molto importante, legato alle nuove opportunità per chi volesse puntare al mercato italiano: «Negli ultimi mesi è cambiato tutto, adesso molti film italiani escono in sala per tre giorni e nel giro di poco tempo sono già disponibili in streaming. Il mondo delle piattaforme ha agevolato progetti che un tempo venivano scartati perché si pensava solo al potenziale commerciale, e secondo me c’è la possibilità di nuove sinergie con i produttori italiani tramite il sistema degli streamer».

